Empfehlung - Warnung vor gefährlichen Raupen in Emlichheim

hi Emlichheim. Die Raupen mit den gefährlichen Härchen kriechen jetzt auch auf Bäumen in Emlichheim. Die Samtgemeinde warnt vor dem Kontakt mit den Tieren. Schon eine Berührung der Härchen kann bei Menschen schwere allergische Reaktionen auslösen. Nach Angaben der Samtgemeinde Emlichheim sind inzwischen viele Eichen von den Raupentieren befallen. „Unsere Bauhofmitarbeiter sind in Schutzkleidung nahezu täglich unterwegs, um diese lästigen Viecher und ihre Nester zu entfernen“, heißt es aus dem Rathaus. Die Mitarbeiter der Gemeinde müssen sich allerdings auf Orte beschränken, an denen die Gefahr besonders groß ist. Betroffene Eichen werden in Emlichheim mit einem gelb-roten Flatterband markiert. Von den Bäumen sollten sich Erwachsene und insbesondere Kinder fernhalten. Auch in Nordhorn und der Obergrafschaft sind Bäume mit den Raupen der Nachtfalterart befallen. Größtenteils werden Spezialfirmen damit beauftragt, die Tiere zu entfernen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/web-artikel-238065.html