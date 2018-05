Feuerwehr rückt zu Moorbrand an Landkreisgrenzen aus

Zu einem Moorbrand am Bathorner Diek wurden Einsatzkräfte der Feuerwehren Hoogstede und Twist am Dienstagmittag gerufen. Gegen 14.50 Uhr war die Torfabbaufläche in Brand geraten und machten einen Einsatz der Feuerbekämpfer notwendig.