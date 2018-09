Empfehlung - Wasser- und Bodenverband Volzel-Laar feiert Geburtstag

LaarVerbandsvorsteher Jan Borggreve ließ in seinem „Streifzug durch 50 Jahre Wasser- und Bodenverband Volzel-Laar“ (Wabo) viele Personen und Ereignisse Revue passieren. Nach den vorliegenden Unterlagen gab es schon seit 1934 in Laar einen Verband, aus dem der heutige Verband Volzel-Laar 1968 hervorging. Nach Inkrafttreten der Satzung im April wurde am 28. Mai 1968 der erste Verbandsausschuss mit Vertretern aus allen beteiligten Ortsteilen gewählt. Den ersten Vorstand bildeten Berend Jan Zagers als Vorsteher, Jan Harm Kieft als sein Stellvertreter und Heinrich Broekmann als Verbandsrechner und Schriftführer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/wasser-und-bodenverband-volzel-laar-feiert-geburtstag-256797.html