Vier Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall in Großringe

gam Großringe Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in Großringe ereignet. Ein VW-Polo und ein VW-Sharan sind im Kreuzungsbereich Meppener Straße / Kaulenkamp frontal zusammengestoßen. Der Polo-Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sein Auto fing nach dem Unfall Feuer, das die Polizei, die vor der Feuerwehr eingetroffen war, jedoch mit Feuerlöschern löschen konnte. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus in den Niederlanden gebracht. Die Fahrerin des VW-Sharan und die zwei Kinder, die ebenfalls im Auto saßen, wurden leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Ein Notfallseelsorger betreute die Feuerwehrkameraden im Anschluss, da ein Kamerad von ihnen am Unfall beteiligt war. Die Einsatzkräfte vor Ort konnten noch keine Angaben zu dem Unfallhergang machen. Die Polizei hat beide Fahrzeuge beschlagnahmt. Die Unfallaufnahme dauerte bis spät in die Nacht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/vier-verletzte-nach-schwerem-verkehrsunfall-in-grossringe-215235.html