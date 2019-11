Empfehlung - Vier Verletzte nach schwerem Unfall in Emlichheim

Emlichheim Ein Baggerfahrer hat nach einem Unfall am Freitag in Emlichheim beherzt eingegriffen und so vermutlich einem 28-jährigen Beifahrer das Leben gerettet. Dieser saß in einem Renault, der nach einem Zusammenstoß mit einem Volvo an der Kreuzung Kanalstraße / Botterdiek in Emlichheim in einen Durchlauf auf dem Dach zum Stehen kam. Der Baggerfahrer, der zufällig in der Umgebung beschäftigt war, zog den Renault etwas aus dem Graben. Das war laut eines Polizeisprechers vor Ort die Rettung für den 28-jährigen Beifahrer, der bereits mit dem Kopf unter Wasser war. Die angerückten Feuerwehrleute aus Hoogstede und Emlichheim befreiten den 28-Jährigen und die 57-jährige Fahrerin aus dem Renault. Der 28-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Renaults verletzte sich lebensgefährlich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Enschede geflogen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/vier-verletzte-nach-schwerem-unfall-in-emlichheim-328325.html