Verkehrsschild in Ringe beschädigt

gn Ringe. Ein Verkehrsschild ist am Donnerstagnachmittag im Einmündungsbereich Meppener Straße zur Kanalstraße in Ringe beschädigt worden. Wie die Polizei am Samstag berichtete, hat ein unbekannter Fahrer eines Lastwagens oder einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, dort zwischen 14 und 15 Uhr beim Linksabbiegen ein Verkehrsschild touchiert. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter Telefon 05943 92000 zu melden.

Karte