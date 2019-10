Empfehlung - Verdienstkreuz am Bande für Dr. Vera Jaron

Twist/Emlichheim Langes Wort, große Ehre – Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland bekam vor einigen Tagen Dr. Vera Jaron verliehen. In einer kleinen Feierstunde im Heimathaus im emsländischen Twist erhielt die Ärztin am Dienstagnachmittag diese hohe Auszeichnung vor geladenen Gästen aus den Händen von Reinhard Winter, Landrat des Emslandes. Vera Jaron ist auch aktiv für die Patienten des Hauses Soteria in Emlichheim. Hier setzt sie sich vor allem im Bereich des Reha-Sports ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/verdienstkreuz-am-bande-fuer-dr-vera-jaron-322620.html