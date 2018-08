Empfehlung - Vechtespektakel in Emlichheim amüsiert trotz Regen

Emlichheim Das regnerische Wetter sorgte zwar bei den Veranstaltern für einige Seufzer – der Stimmung tat es aber keinen Abbruch. Zahlreiche Besucher fanden sich am Sonnabend an der Vechtewiese ein, um vom Ufer aus die heitere Fluss-Meisterschaft zu beobachten. „Auf die Emlichheimer kann man zählen“, bemerkte Elvira Keute vom „VVV – Verein Vier an der Vechte“, der das Spektakel organisierte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/vechtespektakel-in-emlichheim-amuesiert-trotz-regen-247875.html