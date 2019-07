Empfehlung - „Vechtespatzen“ in Laar nehmen Spielplatz in Besitz

Laar „Heute ist Eröffnung, das ist sonnenklar, denn so’n schönen Spielplatz gibt es nur in Laar“, so sangen am vergangenen Freitag die Pädagoginnen mit den aufgeregten Kindern der Kita „Vechtespatzen“ in Laar das eigens für die Eröffnung des neuen Außengeländes umgeschriebene Geburtstagslied „Wie schön, dass du geboren bist“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/vechtespatzen-in-laar-nehmen-spielplatz-in-besitz-307272.html