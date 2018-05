Empfehlung - Unkrautbekämpfung: Emlichheim verzichtet auf Glyphosat

Emlichheim. Nicht nur das ökologische Bewirtschaften von Grünflächen, sondern auch die Pflege von Wegen und Plätzen hat jüngst den Bau- und Grundstücksausschuss in Emlichheim beschäftigt. Grund für die Auseinandersetzung mit dem Thema ist das seit 2016 geltende Verbot von Pflanzenschutzmitteln – wie etwa Glyphosat – auf versiegelten Flächen in der Gemeinde. Den zuständigen Bauhof stellt das Verbot hinsichtlich der Unkrautbekämpfung seither vor große Herausforderungen: Die mechanische Entfernung der unliebsamen Pflanzen erfordert einen hohen Personalaufwand, alternative Methoden brachten nicht den gewünschten Erfolg. Die Gemeindeverwaltung regt daher zum Umdenken an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/unkrautbekaempfung-emlichheim-verzichtet-auf-glyphosat-236008.html