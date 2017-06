Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Katze

gn Emlichheim. Wer hat am Sonnabend in Emlichheim mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen? Dieser Frage geht die Polizei Emlichheim nach. Das Tier soll am Sonnabend zwischen 12 und 23 Uhr in der Nähe der Ostpreußenstraße ins Visier des Tierquälers geraten sein. Die verletzte Katze lief zu ihrer Besitzerin zurück, die sich an einen Tierarzt wandte. Der stellte fest, dass die Katze mit einem Diabolo-Luftgewehrprojektil getroffen wurde.

Die Polizei bittet Zeugen der Tat um Hinweise unter Telefon 05943 92000.