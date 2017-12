Unbekannter sabotiert Autorad

gn Ringe. Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter Täter alle fünf Muttern des linken Vorderrads am Auto einer 25-jährigen Frau in der Straße Pollstege in Großringe gelöst, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aufgrund des atypischen Fahrverhaltens des Autos begab sich die Geschädigte mit ihrem Auto rechtzeitig in eine Werkstatt. Zu einem Verkehrsunfall kam es nicht.

In der Werkstatt wurde dann das lockere Vorderrad festgestellt. Zeugen, die Hinweise zu dieser gefährlichen Tat geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05941 4429 mit der Polizei Neuenhaus in Verbindung zu setzen. Gegen den bislang unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.