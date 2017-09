Überfall auf Imbiss in Emlichheim

Mit vorgehaltener Schusswaffe hat ein bislang unbekannter Täter am Samstag einen Imbiss an der Mühlenstraße überfallen. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung der Veranstaltung „Jumbo-Run“, die Polizei hofft auf Hinweise der Teilnehmer.