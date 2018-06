Empfehlung - Über 100 Freiwillige beim sechsten „Tag für Laar“ im Einsatz

Laar. In allen Ortsteilen der Gemeinde wurden verschiedene Aufräum-, Ausbesserungs- und Verschönerungsarbeiten durchgeführt. Einige Gruppen und Nachbarschaften reinigten Wartehäuschen an verschiedenen Bushaltestellen, erneuerten dort das Pflaster oder sorgten mit einem neuen Anstrich für frischen Glanz, woran vor allem die jüngeren „Mitarbeiter“ ihre helle Freude hatten. Eine Gruppe junger Männer räumte in der Siedlung „Kleine Maate“ den letzten freien Bauplatz auf. Es wurden eine neue Sitzgelegenheit an der Wielener Straße aufgebaut und an verschiedenen Plätzen defekte Sitzbänke ausgebessert. Die Radwanderhütten an der Heesterkanter Straße, am Wilsumer Weg und an der Aatalstraße erhielten einen neuen Anstrich. An der Straße Zur Haar wurde das Pflaster zum Teil neu verlegt. Eine größere Gruppe aus den drei Kirchengemeinden gestaltete das Umfeld bei der Friedhofskapelle neu. An dem von Radtouristen gern genutzten Schoolpad wurde eine marode Radwanderhütte ausgetauscht. Entlang der Gramsbergener Straße und der Aatalstraße besserten Anlieger ausgefahrene Kurvenbereiche durch Rasengittersteine und Seitenräume durch Schotter aus. An der Mühle pflasterte eine kleine Gruppe einen Platz mit Sitzbank mit Blick auf die Vechte. Außerdem waren in einigen Ortsteilen „Reinigungstruppen“ unterwegs und säuberten Hinweis- und Verkehrsschilder oder Wanderwege und Parkplätze. Die C-Jugendlichen des SV Grenzland Laarwald sorgten schließlich für eine saubere Tribüne und reinigten die Bandenwerbung im Sportpark. Zum abschließenden kleinen Imbiss, der vom örtlichen Landfrauenverein vorbereitet wurde, kamen alle Helfer auf dem Platz an der Sporthalle in Laar zusammen. Auch Jana und Rieke freuten sich, dass sie wie andere Kinder und Jugendliche sowie viele Erwachsene ihren Teil zum Gelingen der Aktion beigetragen hatten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/ueber-100-freiwillige-beim-sechsten-tag-fuer-laar-im-einsatz-238288.html