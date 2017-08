Empfehlung - Tschernobyl-Kinder beenden Grafschaft-Besuch auf Arends-Hof

jv Laar. „Es ist bemerkenswert, dass diese Aktion bereits über einen so langen Zeitraum in der Grafschaft Bentheim stattfindet“, meint Dr. Bernd Brauer, Superintendent für den lutherischen Kirchenkreis Emsland-Bentheim, auf dem Arends-Hof in Eschebrügge. Gemeint sind die Ferien-Erholungsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Gegend rund um Tschernobyl in Weißrussland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/tschernobyl-kinder-beenden-grafschaft-besuch-auf-arends-hof-202323.html