Trompeter Ludwig Güttler gastiert in Emlichheim

Zum „17. Niedergrafschafter Konzerthighlight“ lädt die Bürgergemeinschaft Emlichheim am Freitag, 6. September, um 20 Uhr in die altreformierte Kirche ein. Ludwig Güttler startet mit seinem Blechbläserensemble in das Programm der zweiten Jahreshälfte.