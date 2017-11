Treffpunkt für Menschen mit Depressionen

In Emlichheim ist eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen gegründet worden. Sie trifft sich am ersten und dritten Mittwoch im Monat von 18 bis 19.30 Uhr im Musikraum der Aula am Schulzentrum. Initiator ist der Niedergrafschafter Theo Funke.