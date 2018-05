Empfehlung - Traktor samt Güllefass auf Straße in Großringe umgestürzt

cs/sb Großringe. Gegen 14.30 Uhr ist am Sonnabend ein Treckergespann in einer Kurve auf der Neuenhauser Straße in Großringe umgestürzt. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon, verletzt wurde niemand. Weil größere Mengen Gülle ausliefen, wurde die Feuerwehr Ringe-Neugnadenfeld alarmiert. Sie legte Sperren, um zu verhindern, dass die Gülle in den nahe gelegenen Leegraben lief. Zudem sicherten die Feuerwehrleute die Unfallstelle und reinigten die Fahrbahn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/traktor-samt-guellefass-auf-strasse-in-grossringe-umgestuerzt-234992.html