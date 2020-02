Empfehlung - Tobias Schwartz kehrt mit neuem Roman nach Emlichheim zurück

Emlichheim Der in Berlin lebende und aus Emlichheim stammende Autor Tobias Schwartz hatte bereits bei seiner Lesung im Mai vergangenen Jahres im Haus Ringerbrüggen angekündigt, dass er an einem weiteren Roman über seine Heimatgemeinde arbeite. Jetzt ist es soweit: Genau ein Jahr nach der Veröffentlichung seines Romans „Nordwestwärts“ erscheint sein zweites „Emlichheim“-Buch. „Vogelpark“ lautet der Titel des Romans, er ist mit 200 Seiten etwas kompakter geraten als der Vorgänger - und in dem, was er erzählt, viel intimer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/tobias-schwartz-kehrt-mit-neuem-roman-nach-emlichheim-zurueck-345806.html