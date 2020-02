Empfehlung - Tiefsinniges Kabarett mit Jens Neutag in Emlichheim

Emlichheim „Konzept Kultur“ hatte zum Jahresauftakt den Kabarettisten Jens Neutag eingeladen. Fast zwei Stunden lang führte er sein Publikum sprachlich und gestisch meisterhaft durch schier unzählige Felder unseres Politik- und Gesellschaftslebens. Wenn der Beifall der Zuhörer in der gut gefüllten Aula dennoch in gewisser Weise gebremst erschien und Neutag auf eine Zugabe ausdrücklich verzichtete, so lag das daran, dass sein Programm trotz allen Witzes und gelegentlich origineller Kalauer, die besonders gut ankamen, einen durchaus ernsten Hintergrund hatte. Denn seine Show lief auf eine den Reden des Bundespräsidenten in diesen Wochen entsprechende Botschaft hinaus: Es hilft nichts, die Zustände in Politik und Gesellschaft zu kritisieren. Ein jeder von uns muss sich für den Fortbestand der Demokratie aktiv einsetzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/tiefsinniges-kabarett-mit-jens-neutag-in-emlichheim-342517.html