Empfehlung - Thema Widerstand: „Was können wir heute tun?“

Emlichheim „Erinnerungsarbeit sollte nicht nur vergangenheitsgerichtet, sondern auch zukunftsorientiert sein“, betonte Daniela Kösters bei der Eröffnung der Ausstellung im Gymnasium. Derzeit werde viel über Demokratie und Rechtsstaat geredet. Durch die Vorgänge nach der Wahl in Thüringen sei jedem deutlich geworden, „wie fragil diese Demokratie ist“. Rechtsextremismus, rechte Gewalt gegen Ausländer und Minderheiten, völkische Reden und Hass seien „nicht mehr nur draußen bei dem Pöbel auf der Straße zu finden“, sondern hätten längst Einzug genommen in die Parlamente. Da müsse man fragen, wann der Zeitpunkt gekommen sei, Widerstand zu leisten. Wörtlich sagte Daniela Kösters: „Am Wochenende fanden nach den schrecklichen Ereignissen in Hanau überall in Deutschland, auch in der Grafschaft Veranstaltungen und Demonstrationen statt, einerseits zum Gedenken an die Opfer, andererseits aber auch als Mahnung gegen Rechte Hetze und Rassismus. Auch das ist eine Form von Widerstand. Unser jetziger Rechtsstaat bietet uns viele Möglichkeiten von Widerstand, das Grundgesetz gibt uns viele legale Formen, wir müssen sie nur nutzen. “(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/thema-widerstand-was-koennen-wir-heute-tun-345547.html