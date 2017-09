Empfehlung - Teilnehmerzahl des Emlichheimer „Jumbo-Runs“ wächst

hlw Emlichheim. Die zweitägige Veranstaltung beginnt am Freitag, 22. September, um 19 Uhr im Partyzelt vor dem Haus Soteria. Auf der Bühne stehen die Band „Sored“ und DJ Duling. Die Ausfahrt am Sonnabend, 23. September, ab 14.30 Uhr mit den Soteria-Bewohnern haben in den vergangenen Jahren immer mehr Motorradfahrer aus dem gesamten Bundesgebiet und den Niederlanden begleitet. Im vergangenen Jahr waren es sogar über 800 Biker. Ab 19 Uhr gibt es am Sonntag am Haus Soteria Livemusik mit der Band „Sixty Nine“ und DJ Duling. Zeltplätze sind vorhanden. Anmeldungen nimmt Frank Hemme unter der Telefonnummer 05943 910600 entgegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/teilnehmerzahl-des-emlichheimer-jumbo-runs-waechst-205962.html