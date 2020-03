/ Lesedauer: ca. 2min „Tag der sauberen Landschaft“ in Emlichheim und Laar

Alljährlich steht am ersten Märzsamstag der „Tag der sauberen Landschaft“ auf dem Aktionsplan vieler Grafschafter Gemeinden. Auch in Emlichheim und Laar treffen sich am Samstagmorgen etwa 300 Personen, um ihre Gemeinden „auf Vordermann zu bringen“.