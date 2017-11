Symphonic Musical: Ein Stück Broadway am Vechteufer

In eine Musicalbühne hat sich die Vechtetalhalle in Emlichheim am Samstagabend verwandelt. Beim „15. Niedergrafschafter Konzerthighlight“ brillierten Musiker, Sänger, Solisten – und mit Dirigent Dominik Grimm auch der neue Musikschulleiter.