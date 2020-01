/ Lesedauer: ca. 2min SV Hoogstede hofft auf den großen Gold-Stern

Eine knapp 20-köpfige Delegation aus der Grafschaft ist am Montag nach Berlin aufgebrochen. Dort werden am Dienstag die „Sterne des Sports“ in Gold vergeben. Es ist das fünfte Mal, dass ein Verein aus dem Landkreis den Sprung nach Berlin geschafft hat.