Empfehlung - SV Hoogstede gewinnt kleinen Gold-Stern

Berlin/Hoogstede Es hat nicht ganz gereicht: Der SV Hoogstede hat im Rennen um den großen Goldenen „Stern des Sports“ den 4. Platz belegt. Als einer von 17 Vereinen aus ganz Deutschland hatten sich die Niedergrafschafter für das Bundesfinale in Berlin qualifiziert. Im Saal der DZ-Bank am Brandenburger Tor übergab Bundeskanzlerin Angela Merkel dem SV Hoogstede am Dienstagvormittag einen kleinen Gold-Stern. Den Preis nahmen Vereinsvorsitzende Herta Koops und Berthold Scholte-Meyerink, Vorstand der Volksbank Niedergrafschaft, in Empfang.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/sv-hoogstede-gewinnt-kleinen-gold-stern-340691.html