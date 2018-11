Empfehlung - Sturz eines Reiters überschattet Hubertusjagd in Emlichheim

Emlichheim Über 80 Gäste, 25 Reiter und mehr als ein Dutzend Kutschen nahmen an den Schleppjagden in Emlichheim teil oder verfolgten das Geschehen als Zuschauer. Die Gäste konnten dabei in drei Planwagen über holprige Feldwege zu Orten gelangen, an denen sich interessante Momente der Jagd besonders gut beobachten ließen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/sturz-eines-reiters-ueberschattet-hubertusjagd-in-emlichheim-267694.html