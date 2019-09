Empfehlung - Studentinnen beeindrucken in Emlichheim mit „Berührt.“

Emlichheim Fast atemlos verfolgte das zahlreiche Publikum am Freitag und Samstag in der Aula ihr Projekt „Berührt.“ Eine junge Frau (Lea Strieper) ist vergewaltigt worden, hat das Kind zur Welt gebracht und vegetiert nun zusammen mit ihrer Tochter in einem eingeschlossenen Raum von zwölf Quadratmetern. Verletzt an Körper und Seele, ihrer Menschenwürde beraubt ist sie auf ihr leidendes Ich zurückgeworfen und kann die Zuwendungen ihrer Tochter (Nadine Stegink) lange nicht erwidern, weil „die Vergangenheit an ihr klebt“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/studentinnen-beeindrucken-in-emlichheim-mit-beruehrt-316293.html