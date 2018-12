Empfehlung - Strohballen in Hoogstede um Mitternacht in Flammen

Hoogstede In der Nacht zu Donnerstag sind in der Nähe einer alten Scheune am Kaller Weg in Hoogstede mehrere Strohballen abgebrannt. Das Feuer brach gegen 23.30 Uhr aus. Die Freiwillige Feuerwehr Hoogstede war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/strohballen-in-hoogstede-um-mitternacht-in-flammen-271304.html