Straße „Hoher Esch“ in Laar freigegeben

Die im April begonnenen Tiefbauarbeiten in dem neuen Baugebiet „östlich Südesch“ in Laar sind abgeschlossen. Seit einigen Tagen ist die neue Erschließungsstraße „Hoher Esch“ in dem 26 Baugrundstücke umfassenden Baugebiet der Gemeinde freigegeben.