Empfehlung - Stolpersteine für zwei jüdische Familien aus Emlichheim

Emlichheim Ihnen zum Gedenken hat der Künstler Gunter Demnig vor ihren Häusern am Bremarkt und an der Ringer Straße „Stolpersteine“ in den Bürgersteig eingelassen. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zerschlugen einheimische und auswärtige SA-Leute die Fenster des Hauses ten Brink und demolierten die Ladeneinrichtung des Manufakturwarengeschäftes. Den Hund, der die SA anbellte, erschlugen die Nazis kurzerhand. Auch am Haus Weinberg zerstörten die SA-Männer fast alle Fensterscheiben. Sie plünderten den Textilladen und brachten die Waren in das Heim der Hitlerjugend am Burhook.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/stolpersteine-fuer-zwei-juedische-familien-aus-emlichheim-328599.html