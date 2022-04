© Meppelink, Gerold

Der alte erste Vorsitzende Johannes Spykman gibt den silbernen Gartenzwerg an seinen Nachfolger Henry Hurink weiter, der wegen einer Corona-Erkrankung per Video zugeschaltet wurde. Spykman hatte den Zwerg zu seiner Vorsitzenden-Wahl von der damaligen Landratskandidatin Daniela De Ridder bekommen mit der Begründung, er stehe für die wichtige Arbeit an der Basis. Foto: Meppelink