Empfehlung - Sprachheilkindergarten feiert 25-jähriges Jubiläum

Emlichheim Erinnerungen an die Zeit vor einem Vierteljahrhundert wurden wach: „Nachdem es in Nordhorn schon einen Sprachheilkindergarten gab, der sehr nachgefragt war, haben wir uns dazu entschieden, noch einen in Emlichheim zu eröffnen“, berichtet Angela Plümer vom Bezirksverband Weser-Ems der Arbeitswohlfahrt (AWO). Dieses Jubiläum war kürzlich Grund genug für eine tolle Feier in der Aula am Lägen Diek. Die Räumlichkeiten wurden dem Kindergarten zu diesem Anlass unentgeltlich zur Verfügung gestellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/sprachheilkindergarten-feiert-25-jaehriges-jubilaeum-307256.html