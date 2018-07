Empfehlung - Sporthalle als größte Schulbaustelle

Emlichheim Lediglich in den Fluren der Sporthalle erinnert der blau-grüne Belag noch an den Hallenboden, der die rund 40 Jahre alte Sportstätte seit Ende der 1970er-Jahre auskleidete. Jetzt sind in der Halle vor allem eines zu sehen: Holzplatten. Etwa zwei Drittel der Spielfläche wurden bereits abgedeckt. Die Abbrecher an der Berliner Straße waren fleißig: Innerhalb weniger Tage haben sie den Original-Hallenboden entfernt und Platz gemacht für eine „Neuauflage“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/sporthalle-als-groesste-schulbaustelle-243324.html