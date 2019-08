Empfehlung - Spielkreis Weusten ist jetzt eine Kindertagesstätte

Emlichheim Viel Glück zum Start in das neue Kindergartenjahr wünschten kürzlich der Emlichheimer Bürgermeister Heinrich (Jöne) Strenge, Gemeindedirektorin Daniela Kösters und Mirko Breukelman von der Samtgemeindeverwaltung dem Team der neuen Kita „Kleines Glück“. Das zum Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Gebäude hat im Laufe der Zeit viele Kinder beherbergt. Bis in die 1970er Jahre wurde es als Schule genutzt und nach Aufgabe des Schulbetriebes sind dort Kleinkinder im Spielkreis betreut worden. Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 erfährt das Gebäude in den Emlichheimer Weusten eine weitere Änderung in seiner Historie. Der Spielkreis hat sich zur Kindertagesstätte (Kita) gewandelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/spielkreis-weusten-ist-jetzt-eine-kindertagesstaette-315856.html