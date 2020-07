Spende zur Eröffnung von Raiffeisen-Tankstelle in Emlichheim

Emlichheim Anlässlich der Eröffnungsfeier der Raiffeisen-Tankstelle und des dazugehörigen Restaurants „Pleno“ in Emlichheim am 12. Dezember hat Geschäftsführer Joachim Jansen die geladenen Gäste um Spenden gebeten, statt Geschenke mitzubringen – und die Gäste sind der Bitte gefolgt. Am vergangenen Dienstag wurde ein Scheck in Höhe von 3290 Euro an den Vorstand des evangelischen Krankenhausvereins in Emlichheim, Dirk Wortelen, für das „Haus Soteria“ übergeben. Im „Haus Soteria“ werden Menschen mit schweren neurologischen Schädigungen gepflegt. Die professionelle Betreuung soll ihnen deutlich mehr Lebensqualität ermöglichen. „Das Spendengeld ist super angelegt, denn die Mitarbeiter des Hauses leisten ganz wichtige Arbeit“ , ist Joachim Jansen überzeugt.