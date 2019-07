Empfehlung - SPD verlangt schnelle Aufklärung bei Förderpanne

Nordhorn Die SPD-Fraktion im Kreistag hat sich in die Diskussion um die maroden Erdölleitungen in Emlichheim eingeschaltet. Anfang Juni hatten Wintershall Dea und die Bergbaubehörde im Planungs- und Umweltausschuss einen Bericht zu den bisherigen Erkenntnissen abgegeben und dabei eine Wasserbelastung im Boden ausgeschlossen. „Ist diese Aussage noch haltbar?“, fragen nun SPD-Fraktionschef Gerd Will und Jürgen Balderhaar, SPD-Sprecher im Planungs- und Umweltausschuss. Auch stelle sich die Frage: „Ist auf Dauer auszuschließen, dass das ins Grundwasser gelaufene Lagerstättenwasser nicht in die Trinkwasserentnahmebereiche gelangt?“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/spd-verlangt-schnelle-aufklaerung-bei-foerderpanne-310519.html