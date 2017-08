Empfehlung - Spannende Reise in die „Tiefenwelt“

Emlichheim/Nordhorn. „Das ist kein Leben. Das ist doch kein Leben“, seufzt Lugh verzweifelt. Er und seine kranke Frau Flor leben zusammen mit den Söhnen Lenyo und Nebo in der Nordstadt, in der ein menschenverachtendes System das Dasein der Einwohner bestimmt. Es mangelt an Geld, Essen und Medikamenten, die Umgebung ist trostlos, verfallen und wird von den „Soldisten“ kontrolliert. Für ein paar Wertmarken schuften die Nordstädter in Fabriken. Ganz anders sieht es in der Südstadt aus, wo die Leute das süße Leben genießen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/spannende-reise-in-die-tiefenwelt-204917.html