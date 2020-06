Sommer-Ferienpass Emlichheim: Zweiwöchige Anmeldung startet

Emlichheim „Corona kann unseren beliebten Ferienpass für die kommenden Sommerferien nicht verhindern“, teilt Jugendpflegerin Henrike Hoegen mit. Allerdings wird es in diesem Jahr keine Druckversion geben. Alle Freizeitangebote werden ausschließlich auf der Internetseite www.emlichheim.feripro.de online präsentiert. Interessierte können sich hier von Samstag, 20. Juni, bis Mittwoch, 1. Juli, zu den Aktivitäten anmelden.

Für die Kinder und Jugendlichen haben Hoegen und ihr Team „coronagerechte“ Angebote ausgearbeitet. „Egal, ob es um Bauen oder Basteln geht, den Dreh eines Videos, um Abenteuergeschichten, coole Erlebnisse oder auch ein bisschen Action. Das Jugendhaus@21 hat trotz Coronabeschränkungen ein richtig tolles Programm auflegen können“, berichtet Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters. Sie freut sich, „dass die Samtgemeinde vielen, die in diesem Jahr keine Urlaubsreise machen können, ein paar schöne Alternativen quasi vor der Haustür bieten kann“. Kösters und Hoegen bitten darum, zu auswärtigen Ferienpassaktionen eine Mund-Nase-Maske mitzubringen. Aufgrund der aktuellen Lage können die Aktivitäten nur in kleinen Gruppen stattfinden. Daher ist die Teilnehmerzahl bei einigen Angeboten begrenzt. „Aber nichtsdestotrotz wollen wir den Kindern und Jugendlichen mit dem diesjährigen Ferienpass eine schöne abwechslungsreiche Ferienzeit bereiten“, verspricht die Jugendpflegerin, die unter Telefon 0152 56472678 oder per E-Mail an jugendpflege@emlichheim.de für weitere Informationen zur Verfügung steht.