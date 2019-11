Silberner „Stern des Sports“ für den SV Hoogstede

Bad Zwischenahn Mit der Auszeichnung von drei Sportvereinen hat der Wettbewerb um die „Sterne des Sports“ der genossenschaftlichen Bankengruppe und des Deutschen Olympischen Sportbunds am Mittwoch einen feierlichen Abschluss in der Region Weser-Ems gefunden. Die Auszeichnung auf Silber-Ebene ist mit insgesamt 5000 Euro dotiert und zugleich die Eintrittskarte für den Siegerverein in die bundesweite Runde im Wettbewerb um die „Sterne des Sports“ in Gold.

Mit dem ersten Platz in Weser-Ems hat sich der SV Hoogstede, der seine Bewerbung bei der Volksbank Niedergrafschaft einreichte, für das Finale in Berlin qualifiziert. Eingereicht wurde das Projekt „All Days for Future – Umweltschutz im Sportverein“. Die Plätze 2 und 3 belegten der Osnabrücker Turnerbund und die Sport- und Gesundheitsgemeinschaft aus Moordorf.

Überreicht wurden die Medaillen und Geldpreise von Harald Lesch, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Weser-Ems. „Mit der Siegerehrung ehren wir die Sportvereine und deren Menschen, die sich in besonderem Maße und mit Herzblut ehrenamtlich in der hiesigen Region einsetzen“, betonte Lesch im Rahmen einer Feierstunde in Bad Zwischenahn und fügte hinzu: „Gemeinsam Sport treiben und dabei Zusammenhalt erleben – was gibt es Besseres in unserer Gesellschaft?“

Die „Sterne des Sports“ würdigen das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Sportvereine in Deutschland, vor allem das soziale Engagement. Dazu zählen insbesondere Kinder- und Jugendsportgruppen, Ideen zur Gesundheitsförderung oder Angebote für Schulen und Familien. Initiiert durch den Deutschen Olympischen Sportbund und die Genossenschaftsbanken werden die „Sterne des Sports“ bereits seit 2004 vergeben.

Inzwischen hat sich der Wettbewerb zu einem gesellschaftspolitischen Event entwickelt, Höhepunkt ist die Auszeichnung der „Sterne des Sports“ in Gold. Die Veranstaltung wird von höchster politischer Ebene begleitet: In den vergangenen Jahren haben abwechselnd die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident die Sieger-Vereine ausgezeichnet.