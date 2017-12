Empfehlung - Servario will kein Geld für Störungszeit

Ringe/Twist. Der Ärger der Servario-Kunden im Bereich des Bathorner Dieks in der Grafschaft und des Dorfs Neuringe im Emsland ist nicht neu. Die GN berichten bereits in ihrer Ausgabe am 8. Dezember, dass der Anbieter nach Angaben von Geschäftsführer Daniel Demmer (seinerzeit Schwienheer) die Probleme im Griff habe und die Haushalte schnellstmöglich wieder versorgt werden. Doch am vergangenen Wochenende klagten Kunden in dem Bereich immer noch über nicht funktionierendes Internet und in Teilen auch über Telefonausfälle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/servario-will-kein-geld-fuer-stoerungszeit-219139.html