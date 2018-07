Empfehlung - Seniorenzentrum in Hoogstede geplant

Hoogstede Bis zum Herbst sollen die Verträge für das 6,5-Millionen-Projekt Seniorenzentrum in Hoogstede unterzeichnet sein. „Diesmal wird es was werden“, sind sich Hoogstedes Bürgermeister Fritz Berends und seine beiden Stellvertreter Hannegret Scholten und Jan Harms-Ensink sicher. Schon einmal wollte die Gemeinde Hoogstede das „Sahnestück“ ihrer Grundstücksreserve, die 8000 Quadratmeter große Fläche an der Wilsumer Straße, für ein besonderes Projekt verkaufen. Doch der Plan, dort ein Ärztezentrum anzusiedeln, war in letzter Minute gescheitert. „Was wir stattdessen jetzt dorthin bekommen, ist für Hoogstede im Grunde noch besser“, meint Berends: ein Pflegezentrum mit 46 Pflegeplätzen und zwölf Wohneinheiten für betreutes Wohnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/seniorenzentrum-in-hoogstede-geplant--244218.html