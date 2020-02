Sechs Mal WM-Gold für Emlichheimer Vogelzüchter

Emlichheim Nach mehreren Titeln bei den Deutschen Meisterschaften, krönten die Züchter Heinz Wolts, Ferdinand Egbers und Bernd- Heinz Roeles vom Verein der „Vogelfreunde Vechtetal“ die Ausstellungssaison mit dem Gewinn mehrerer Medaillen bei den Weltmeisterschaften im portugiesischen Matosinhos. Für diesen Erfolg stellten ihre Vereinsfreunde den Weltmeistern Heinz Wolts und Ferdinand Egbers einen verzierten Grünbogen vor die Haustür und gratulierten zusammen mit dem stellvertretenden Bürgermeister Thomas Oppel aus Emlichheim. Wolts lobte mit großer Freude die vorzügliche Zusammenarbeit unter den Vereinsmitgliedern und danke allen sehr. Die Weltausstellung besuchte er zusammen mit seiner Frau Heidi. Ferdinand Egbers und Ehefrau Gisela besuchten ebenso die Weltausstellung in Portugal.

Der Gewinn einer Goldmedaille berechtigt den Züchter, fortan den Titel „Weltmeister“ zu tragen. Diesen Erfolg konnten die Züchter Wolts und Egbers nun wiederholt feiern, insbesondere der sechsmalige Golderfolg auf einer Weltschau zeigt die große Klasse der ausgestellten Vögel, ergänzt durch die weiteren gewonnenen Medaillen: Neben Heinz Wolts, der fünfmal Gold erhielt, freuten sich Ferdinand Egbers über einmal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze, und Bernd-Heinz Roeles über einmal Silber.

Bei der Auswertung der Vögel in Portugal konnten Heinz Wolts, Ferdinand Egbers und Bernd- Heinz Roeles verschiedene Züchter aus Spanien, Italien, Frankreich, England, Niederlande und Portugal hinter sich lassen. Dies zeigt die züchterische Qualität im Rahmen der Weltliga. Nur die jährliche Auslese der Kanarienvögel erhält die Berechtigung zur Teilnahme an der Weltschau. Der große Erfolg gelang den Züchtern in neun verschiedenen Schauklassen. Zur Bewertung waren insgesamt 92 Preisrichter angereist, unter anderem auch aus Südamerika und Asien.

Der Medaillengewinn bedeutet den Züchtern sehr viel, sie sind aber auch froh, dass ihre Vögel wieder gesund nach Hause gekommen sind. Eine Transportstrecke von über 4.500 Kilometern für den Hin- und Rücktransport haben die Siegervögel sehr gut überstanden, schließlich wird der Transport von erfahrenen Züchtern begleitet und tierärztlich vor Antritt der Reise begutachtet.

Portugal als ausrichtendes Land, veranstaltete die Weltmeisterschaft in Matosinhos im Westen des Landes am Atlantik. In einer Kongresshalle wurden 23.763 Vögel von 2942 Ausstellern aus 24 teilnehmenden Ländern der „Hémisphère Nord“ ausgestellt. Deutschland stellte mit 4,67 Prozent ein Kontingent von 1110 Vögeln und 124 Ausstellern. Die Weltmeisterschaft wird jährlich in der zweiten Hälfte des Monats Januar in einem der Mitgliedsländer durchgeführt. Hierzu ist ein Antrag und die Zustimmung der Länder auf dem anlässlich der Weltmeisterschaft stattfindenden Kongress der „Confédération Ornithologique Mondiale“ (C.O.M.) erforderlich.

Nach den Erfolgen der letzten Saison beginnt nun die ruhige Zeit im Verein, in der die Vögel wieder zur Zucht zusammengestellt werden und die Hoffnung sich auf eine erstklassige Nachzucht richtet, um auch bei der nächsten Weltschau im Januar 2021 im spanischen Valencia erfolgreich zu sein.