Empfehlung - Sebastian Schnoy unterhält im Haus Ringerbrüggen

Emlichheim Auf der Bühne des vollbesetzten Hauses Ringerbrüggen am Freitagabend beim „Konzept Kultur“ stand rechts ein Barhocker, in der Mitte ein Mikrofonständer, links ein Tischchen mit dem Banner „Und plötzlich Demokratie – 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland“. Sebastian Schnoy huschte herein, formulierte eine gewinnende Begrüßung. Und für zweimal 50 Minuten beherrschte er das Publikum. Unablässige Wortkaskaden, fast in jedem Satz ein Witz, viele überraschende Zusammenhänge und Hintergründe, gelegentlich auch mal ein Kalauer. Dazu ständige Bewegung im kleinen Bühnenraum.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/sebastian-schnoy-unterhaelt-im-haus-ringerbrueggen-331195.html