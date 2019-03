Schulunterricht geht trotz Bauarbeiten weiter

EmlichheimAuf dem Maßnahmeplan der Samtgemeinde stehen der Bau einer Ausgabeküche inklusive Mensa sowie Betreuungsräume für Ganztag und Inklusion, Räume für Schulküche, Bücherei, Musik- und Werkunterricht sowie für die Schulsozialarbeit. Zu klein geworden ist im Laufe der Zeit auch das Lehrerzimmer, das nun erweitert wird.

„Mit den Baumaßnahmen wollen wir nicht nur die räumlichen Voraussetzungen schaffen für den Ganztagsbetrieb, sondern das Gebäude auch mit sogenannten Differenzierungsräumen fit machen für den inklusiven Schulbetrieb“, erläutert Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters die Gründe für das große Bauleistungspaket. Bereits zu Beginn des kommenden Schuljahres 2019/2020 wird die Grundschule ihren Betrieb als offene Ganztagsschule aufnehmen.

Bis dahin werden aber die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sein und den Schulbetrieb voraussichtlich noch ein ganzes Schuljahr begleiten. „Für alle Beteiligten quasi eine Operation am offenen Herzen mit hohem Koordinierungsaufwand für Samtgemeindeverwaltung und Schulleitung und die WBR Architekten aus Lingen, die für die Bauleitung verantwortlich zeichnen“, heißt es aus dem Rathaus. Den Anfang der Bauarbeiten macht die ausführende Firma GK Grafschafter Konzept Bau GmbH aus Emlichheim. Insgesamt rund 1,7 Millionen Euro hat die Samtgemeinde Emlichheim für die gesamten Baumaßnahmen veranschlagt.

Die Ausschreibungsergebnisse blieben im Rahmen der geschätzten Kosten und die Vergabe konnte an viele Firmen aus der Samtgemeinde Emlichheim und Umgebung erfolgen. Die Samtgemeindeverwaltung erwartet in den kommenden Jahren eine stabile, eher sogar steigende Entwicklung bei den Schülerzahlen an der Grundschule Emlichheim.