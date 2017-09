Schultüren in Emlichheim mit Klebstoff zugeklebt

gn Emlichheim. Unbekannte haben am Wochenende die Eingangstüren zur Hauptschule am Lägen Diek beschädigt. „Sie schmierten vermutlich Klebstoff in die Schlösser, sodass die Türen nicht mehr geöffnet werden konnten“, berichtet die Polizei. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

