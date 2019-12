Empfehlung - Schüler geben 2000 Euro für soziale Zwecke

Emlichheim Das Geld stammt aus dem traditionellen Sponsorenlauf der Schule. In der Pausenhalle der Edith-Stein-Realschule hatten sich die Schülerinnen und Schüler versammelt, um an der Übergabe der Spenden teilzunehmen. Realschulrektor Holger Breukelman dankte ihnen für ihr außergewöhnliches und großartiges Engagement. Er erklärte: „Das Geld für die sozialen Einrichtungen haben die Schülerinnen und Schüler am 30. April erlaufen. Insgesamt sind es 8260,63 Euro.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/schueler-geben-2000-euro-fuer-soziale-zwecke-333060.html