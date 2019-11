Schüler führen Musical in Osterwald auf

Osterwald Vor kurzem erlebte der Chor der Grundschule Osterwald gemeinsam mit Chorleiterin Ulrike Sumbeck ein großes Abenteuer. Nach vielen erlebnisreichen Proben führten die 17 Kinder aus den Klassen 1 bis 4 das Musical „Das geheime Leben der Piraten“ von Andreas Schmittberger auf. In dem gut gefüllten Saal des Dorfgemeinschaftshauses Osterwald stachen die Kinder an zwei Tagen in See und begeisterten ihr Publikum mit viel Gesang, Tanz, bunten Kostümen und tollen Kulissen. Alle waren mit so viel Eifer bei der Sache, dass die nächste Musicalaufführung sicher nicht lange auf sich warten lässt.

Grundschule Osterwald probt Musical „Das geheime Leben der Piraten“. Foto: Hilda Slaar.