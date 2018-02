Empfehlung - Schüler entdecken per Vechtezomp den „Lebensraum Vechte“

Laar. Welche Pflanzen und Tiere leben in und an dem größten Grafschafter Fluss? Dieser Frage können in diesem Jahr Grundschüler aus dem ganzen Landkreis nachgehen, die die Vechtezomp in Laar zu ihrem „schwimmenden Klassenzimmer“ machen wollen. Von Anfang Mai bis Ende Oktober können Klassen ab dem zweiten Jahrgang mit einer Größe von bis zu 26 Schülern mit einem Skipper und einem Grafschafter Naturschutzranger im Bootshaus an der Mühle in Laar ablegen. Mit dem Holzboot, das bereits in die dritte Saison geht, fahren sie dann über die Grenze in Richtung Gramsbergen. Dabei geht es auch durch die neue Vechteschleife mit dem Auwald.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/schueler-entdecken-per-vechtezomp-den-lebensraum-vechte-226773.html