Schmuck und Bargeld gestohlen

gn Ringe. Schmuck und Bargeld haben unbekannte Diebe am Sonnabend zwischen 15 und 21 Uhr bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Kaulenkamp in Ringe gestohlen. Die Täter drangen durch ein Fenster ein. Der Schaden beläuft sich auf rund 1800 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 melden.

